Ravage op de A2 bij Maarheeze; twee gewonden bij botsing tussen caravan en Range Rover

Na ’t gevecht met de tentstok­ken eindelijk vakantie en vanaf camping Wolfsven lange neus trekken naar rijen op Schiphol

MIERLO - Ze lachen om de lange rijen op Schiphol en hoeven niet in de file op de Route du Soleil. Vakantievierders die gewoon lekker in eigen land blijven zoals op het Wolfsven in Mierlo. Met als bonus voorlopig schitterend weer.

25 juli