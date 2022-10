Rechter stuurt verdachte kopschopper (30) voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum

De huizen­prijs daalt voor het eerst sinds jaren, maar kopen blijft voor velen een utopie

EINDHOVEN - Voor het eerst in tijden is de gemiddelde huizenprijs in deze regio gedaald. Kopers betaalden bijna 3 procent minder ten opzichte van augustus. Vergeleken met oktober vorig jaar zijn huizen nog wel steeds 7 procent duurder.

6 oktober