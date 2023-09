Rechter vol vragen over uitstel van vrachtwagenverbod op Tivolilaan in Eindhoven: ‘Het is een gekke situatie’

EINDHOVEN - De rechter in Den Bosch is verbaasd dat besluiten van de gemeente Eindhoven voor een vrachtwagenverbod in de Tivolilaan tot dusver niet zijn uitgevoerd. ,,Het is een beetje een gekke situatie", zei de rechter dinsdag in een kort geding van bewoners tegen de gemeente.