Rechtstreekse handhaving voor zaalvoetballers ZVV Eindhoven bijna uit beeld, FC Eindhoven maakt het liefst dertien

Turken sluiten aan in Eindhoven­se wachtrij voor stembus: ‘Ons land staat op een keer­punt’

EINDHOVEN - Met duizenden staan ze in de rij om te mogen stemmen voor de Turkse verkiezingen. Voor- en tegenstanders van president Erdogan wachten bij Hotel Van der Valk in Eindhoven urenlang op hun beurt. ,,Trots op ons land, maar we stemmen niet allemaal op één partij.”