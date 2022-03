Regionale huurcontracten doorgelicht op banden met Poetin en oligarchen: ‘Grondige inventarisatie nodig’

Jolanda Webb geeft naailes aan kinderen: Zelf een onesie maken in vier lessen, hoe stoer is dat?

EINDHOVEN - Een vlaggetjesslinger, een rugzak, een sporttas, een rok, een jurk en zelfs een onesie worden door de meiden in elkaar gezet. Zelf kleren maken vinden ze het leukst dat er is. Maar het is ook moeilijk, en als het niet netjes is moet het opnieuw.

5 maart