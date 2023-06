Reizigers opgelet! Er rijdt nu een bus tussen Eindhoven Airport en Amsterdam

Buitenland­se interesse voor PS­V-middenvel­der Gutiérrez, die voor beperkt bedrag weg kan

Het is nog afwachten of de in Eindhoven populaire Mexicaanse PSV’er Érick Gutiérrez volgende week weer van de partij is op het trainingscomplex van zijn club. Er is op dit moment concrete buitenlandse interesse voor hem, maar nog geen deal met PSV.