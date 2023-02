Repair Café in Nuenen van start

Ruud van Nistel­rooij vindt dat PSV in hoofdlij­nen op de goede weg is: ‘Er zijn genoeg aankno­pings­pun­ten voor ons’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV vond na afloop van PSV-Sevilla dat zijn ploeg in de eerste helft onvoldoende grip had gekregen op de wedstrijd. ,,De openingsfase was bepaald niet hectisch”, zei hij, na de vaststelling dat het einde van de wedstrijd wel hectisch was. PSV won met 2-0, maar dat was niet genoeg om de laatste zestien van het toernooi om de Europa League te bereiken.