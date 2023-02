Restaurant en hotel Piet Hein Eek failliet: ‘Het is een bijzonder heftige en uitdagende tijd’

Workshop ‘Leefstijl­ver­an­de­ring en hypnose’ in Biblio­theek Best

BEST - Gezonder eten, meer bewegen, minder alcohol nuttigen of juist meer ontspannen: je gedrag veranderen kost tijd en energie. Vaak lukt het niet in één keer. Hypnose kan daarbij helpen. Tijdens een deze workshop informeert Monique Zwegers van Hypno for You aanwezigen over wat hypnose wel en niet is en waar het voor ingezet kan worden. Daarna gaan ze aan de slag met hypnose. Met simpele, veilige en respectvolle hypnose-oefening gericht op leefstijlverandering: zoals minder eten, snoepen, snacken en snaaien en meer bewegen. Donderdag 2 maart om 19:30. Aanmelden vooraf via bibliotheekbest.nl