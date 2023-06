Restaurant Nev is geopend op Stratumseind en dit kun je er eten

Flinke concurren­tie voor PSV bij transfer­prooi Spierings

PSV ondervindt flinke concurrentie bij de pogingen om Stijn Spierings over te halen om een verblijf in Eindhoven te verkiezen boven andere aanbiedingen. Onder meer uit Frankrijk, Spanje en Italië is er volop belangstelling voor de speler die vorig jaar uitgroeide tot een van de beste balafpakkers in de Ligue 1. Spierings is transfervrij en kan die positie deze zomer verzilveren bij PSV of bij een buitenlandse club.