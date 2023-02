Restaurant Piet Hein Eek open ondanks faillissement, zoektocht naar nieuwe exploitant

indebuurt.nl Vera en Nico openden Nico's Mexican Food in Eindhoven: 'Bloemtor­til­la's kostten me drie jaar om te leren maken'

Nico’s Mexican Food is een bekend gezicht in het zuidwesten van Amerika. In de staten Arizona en Californië staan meer dan twintig restaurants van de familie Carreon. Nicolas Carreon, kleinzoon van de oprichter, runt nu het eerste Europese filiaal van Nico’s in Eindhoven. Dat doet hij samen met Vera Oudejans.