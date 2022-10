Restaurants kijken uit naar normale kerst: ‘Je merkt wel dat mensen wat afwachtender zijn’

Onrust in Eindhoven: voetbalsup­por­ters FC Zürich gooien met spullen naar politie op de Markt

Voetbalsupporters hebben vanmiddag op de Markt in Eindhoven met spullen gegooid naar de politie. Dat is te zien op beelden die rondgaan. De politie is aanwezig en probeert groepen uit elkaar te houden. Een serveerster van een café is omgeduwd door rellende mannen, waarna ze naar binnen is gevlucht. ,,Ze waren echt behoorlijk erg lomp.”

13 oktober