Ria is voor het eerst weer terug in het Philipsgebouw waarvan ze als 16-jarige het eerste beton stortte: ‘Alles was er groot, ruim en chic’

Ineke en Yolanda hebben al dertig jaar zo’n ‘ons kent ons’ café in Gestel: tijd voor een feestje in De Cactus

EINDHOVEN - Café De Cactus viert zondag het dertigjarig bestaan. Marco Schuitmaker komt zingen en er is friet. Geen poespas, want het is een gewoon Gestels café. ,,Ons kent ons”, zoals stamgast Herman ‘de Lut’ het zegt.