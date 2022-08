Ria van Eyk en Flip Rutten maken feestje van licht en kleur

In 1998 maakte ze het Sterrenhemeltapijt voor de Burgerzaal van het Paleis op de Dam in Amsterdam. In 2014 ontving ze de Oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. In de Kruisruimte, onderdeel van het complex waar Van Eyk haar atelier heeft, exposeert ze een selectie werken uit de afgelopen 25 jaar. Kleine werken op papier, soms niet groter dan een ansichtkaart. Zo maakte ze een reeks van zestien aquarellen van één berg in Spanje, steeds uit enkele kleurvlakken opgebouwd.