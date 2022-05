Rijkskantoor aan Prof dr. Dorgelolaan wordt trekker voor KnoopXL/Fellenoord in Eindhoven; start bouw aan zuidkant station na de zomer

Gitaarcon­cert Philharmo­nie Zuidneder­land is smeekbede aan God

EINDHOVEN - Je hebt melodieën die dagen door je hoofd blijven spoken. Eens gehoord, voor altijd in je herinnering. Het ‘Adagio’ uit het ‘Concierto d’Aranjuez’ van Joaquín Rodrigo (1901-1999) is er zo een. Vrijdag klinkt het in het Muziekgebouw in Eindhoven.

15 mei