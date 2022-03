Rijwielcentrale opent tweede zaak aan Aalsterweg

Eigenaren Robert Wieringa en Jan Ypma hoefden niet lang te denken. ,,Het is een goede locatie aan de beste aanlooproute van Eindhoven. We zitten hier perfect. Lekker ruim en buiten ook de mogelijkheid om een proefrit te maken”, legt Wieringa uit. Hij is de derde generatie van de familie Wieringa die de Rijwielcentrale runt. Opa is in 1948 begonnen in de Dommelstraat en van daaruit verhuisde de winkel naar de Nieuwstraat. ,,Maar midden in de stad is voor een fietsenwinkel niet handig. Niet goed bereikbaar en je kon er ook geen fietsen testen.”