Rode boerenkool, aardperen, Shiitake en kastanjes: Maaltijdbox Phood Farm Eindhoven vol met producten van eigen land

Jonge zwaan vriest vast op ijs in Eindhoven en wordt bevrijd door brandweer

EINDHOVEN - Brandweerlieden hebben maandagmiddag een jonge zwaan uit het ijs in Eindhoven gehaald. Het dier was vastgevroren in het ijs aan de Kanaaldijk Noord. Een opvang geeft het zwaantje tijdelijk onderdak om aan te sterken.

14:54