Rollator-check in het Klooster

Bolleboos Guus (17) verdedigt Oranje op Scheikunde­o­lym­pi­a­de in Zürich: ‘Ik mag weer aan de bak’

HELMOND - Vakantie zit er voor Guus Bukkems nog even niet in. Net summa cum laude geslaagd aan het Carolus Borromeus College in Helmond en gehuldigd op de Nationale Scheikundeolympiade, mag hij de nationale eer gaan verdedigen in Zwitserland.