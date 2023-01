Romana (13) uit Eindhoven zingt ‘samen met wereldberoemde zangeres Adèle’ een lied op tv

VOORBESCHOUWING Spanning onder de lat bij de vijf PS­V-kee­pers in het beloften­team: FIFA laat aanvraag voor Steur dobberen

Het is nog niet duidelijk wie vrijdag het doel van de PSV-beloften verdedigt tijdens het treffen met NAC. De ploeg van coach Adil Ramzi heeft met Roy Steur sinds deze week een nieuwe doelman in de gelederen, maar hij was donderdagmiddag nog niet overgeschreven in het internationale transfersysteem.

19:54