Rondleidingen op De Wielewaal in Eindhoven onder hoogspanning na confrontatie met ‘woeste’ bewoner

Met video Eindho­venaar die in blinde woede twee keer op stadsge­noot inreed, riskeert gevangenis­straf

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Was het noodweer of reed een Eindhovenaar (47) in maart van dit jaar bewust met zijn auto op een stadsgenoot in? Het Openbaar Ministerie denkt het laatste en eist een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

7 september