Rook en stankoverlast door brand in luchtafzuiging bij veevoerbedrijf Sonac in Eindhoven

Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken. ,,De bedrijfshulpverlening had iedereen op tijd buiten”, zegt Bosmans. ,,Dat heeft hier prima gewerkt. Overigens hadden we de brand redelijk snel onder controle. Binnen twintig minuten hadden we ‘m wel te pakken.”

Te vroeg

Volgens Koert Ackerman, directeur van Sonac, is het nog te vroeg om de omvang van de schade in te kunnen schatten. Ook was dinsdagochtend nog onduidelijk of de productie - het maken van diervoeding - opnieuw opgestart kon worden. Volgens hem is de oorzaak van de brand bovendien nog onduidelijk. ,,Er zijn gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Dat is voor ons het belangrijkste.”