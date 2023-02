Route040 Eindhoven zoekt veilige werkplek voor jongeren die tussen wal en schip vallen

Tweede tik in korte tijd voor tandeloos FC Eindhoven: kansloos onderuit bij Willem II

Na de zeperd van vrijdag bij FC Dordrecht (4-0 verlies) kreeg FC Eindhoven maandag opnieuw een flinke tik te verwerken. In Tilburg was Willem II een stuk beter en werd kansloos met 3-0 verloren. Door de nederlaag zakt FC Eindhoven op basis van doelsaldo naar plek vier in de eerste divisie. Provinciegenoot Willem II maakt juist een sprong, van positie negen naar vijf.

