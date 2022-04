ROZ Eindhoven zoekt pleeggezinnen voor opvang kittens

Alles leren over ‘food’ in een omgeving met veel horeca; vakschool SVO opent hoofdloca­tie in hartje Eindhoven

EINDHOVEN - Wat is de place to be op het gebied van eten en drinken? Hartje stad natuurlijk. Niet gek dus dat SVO, landelijk opleider voor vakmensen in de foodsector, op dinsdag 19 april haar nieuwe hoofdlocatie opent in het centrum van Eindhoven.

