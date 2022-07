Ruilen en doorgeven van persoonlijke objecten moet leiden tot mooie contacten in de buurt

EINDHOVEN - 22 foto's met verhalen van buurtbewoners staan in de Adriaen Brouwerstraat in de wijk Lakerlopen. Met een voorwerp dat ze ruilden met iemand. Van een champagnehouder, koeienbot of Pokémonkaart tot een fitnessmat.

,,De meeste mensen kennen het spel van iets goedkoops ruilen tot uiteindelijk iets heel duurs. Dat was hier niet de bedoeling”, vertelt Amy Stenvert van Tante Netty, een social design collectief uit Eindhoven. ,,Bij het project Wikken & Wegen zijn het juist de verhalen van bewoners in de wijk die centraal staan. En daardoor moeten weer nieuwe contacten ontstaan.” In sommige gevallen hebben buurtbewoners elkaar ook gevonden. Fotograaf Kas van Vliet: ,,Het eerste zaadje in het leggen van nieuwe contacten is alvast geplant.”

Een geborduurde eekhoorn

Maar veel verder dan dat zaadje is het nog niet gekomen. De mensen die meededen aan het project hebben elkaar wel leren kennen, maar het heeft niet geleid tot meer contacten in de buurt. Mevrouw Ria Domenie-Dijkhoff (84) ruilde een geborduurde eekhoorn tegen een stuiterdobbelsteen en een uil van twee kinderen, Hazel en Jonathan. ,,Ik ken hier sowieso al heel veel mensen. Ik ben een straat verderop geboren en ik heb samen met mijn man 22 jaar café De Korenbeurs aan de Tongelresestraat gehad. Daarna was ik nog vrijwilligster bij De Zonnebloem, dus eigenlijk ken ik hier in Tongelre bijna iedereen. Maar niet in mijn straat. Ik woon hier nu achttien jaar, maar er komen steeds meer vreemden hier wonen.”

Quote Ja, we zien die foto’s wel, maar niemand heeft mij ooit gevraagd om iets te ruilen en te vertellen. Annie van den Heuvel - Van Dommlen, Bewoonster Bosboomstraat

Ria komt niet meer veel buiten. De vele bezoekjes die ze voor De Zonnebloem deed mist ze wel. En haar grote hobby borduren, gaat ook niet meer zo goed. ,,Ik kan de naald niet meer zo goed vasthouden.” In haar huis hangen vijftig geborduurde schilderijtjes, waarvan ze er dus een geruild heeft. Ria ziet wel eens mensen op de fiets die even stoppen en naar de foto's komen kijken. ,,Maar verder is het hier niet zo druk”. En inderdaad, de straat ligt er maar stil en verlaten bij.

Herinnering delen

Van Vliet liep in coronatijd samen met Tante Netty's waagmakers Meis Suker en Lian Kroes uren door de wijk op zoek naar mensen die een herinnering aan een speciaal object wilden delen en dat object ook wilden doorgeven aan iemand anders. Twee vrouwen uit de aangrenzende Bosboomstraat staan te kletsen op straat. Ze kennen het hele project niet. ,,Ja, we zien die foto’s wel, maar niemand heeft mij ooit gevraagd om iets te ruilen en te vertellen”, zegt Annie van den Heuvel - Van Dommelen (75). ,,Anders had ik dat wel gedaan hoor”, en ze doelt op haar hobby diamond painting. Dat het doel van het project is om meer contacten in de buurt te leggen wisten de buurvrouwen niet. ,,Dat moet toch vanzelf gaan, dat laat zich niet dwingen.”

Volgende wijk is nog niet bekend

Het project Wikken & Wegen was eerder al met succes in Woensel-West en Vredeoord uitgevoerd. Het laatste ruilobject, een schilderij van Ammar, werd meegenomen naar Lakerlopen. Of en in welke buurt het project hierna neerstrijkt is nog niet bekend.

De expositie in Lakerlopen is nog te zien tot 19 juli.