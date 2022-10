Ruim een week geen treinen tussen Eindhoven en Venlo door werkzaamheden

Meth, half miljoen euro en wapens gevonden bij grote politieac­tie waar 1000 man aan meedeed

Tijdens een grote politieactie vanwege een drugsonderzoek zijn onder meer ruim een half miljoen euro in cash, tien kilo crystal meth en meerdere vuurwapens gevonden. De politie meldt dinsdag dat er meer dan veertig woningen en bedrijven zijn doorzocht in verschillende plaatsen in Nederland. Ook twee huizen in Spanje zijn doorzocht.

18 oktober