Ruud van Nistelrooij heeft met PSV 33,33% kans op een bijzondere loting: ‘Hoop op het meest gunstige scenario’

Nooit meer roetsjen van de glijbaan, buitenbad Tongelreep wordt nu echt gesloopt

EINDHOVEN - Natuurlijk was het doek al eerder gevallen voor zwembad De Tongelreep, maar donderdag werd de sloop van het 57 jaar oude buitenbad dan toch echt concreet in gang gezet. Sportwethouder Maes van Lanschot maakte in een mum van tijd korte metten met de glijbaan waar in de loop van de jaren duizenden kinderen vanaf zijn gegleden.