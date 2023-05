Ruud van Nistelrooij is messcherp tegen verslaggever na de bekerwinst van PSV: ‘Dit is onze tweede prijs hè?’

Trainer Ruud van Nistelrooij had zondagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax in de strijd om de KNVB-beker nog genoeg energie over. Hij keek alsof hij water zag branden, toen een verslaggever hem vroeg hoe het behalen van de eerste prijs in zijn trainerscarrière voelt. ,,Nee, dit is onze tweede prijs”, zo verwees de trainer van PSV droog naar de eerder dit seizoen door PSV gewonnen Johan Cruijff Schaal.