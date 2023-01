Ruud van Nistelrooij schrok niet van het woord crisis bij PSV: ‘Wij vonden het intern namelijk al crisis’

met videoTrainer Ruud van Nistelrooij van PSV zag zaterdagavond dat PSV weer een beetje kleur op de wangen kreeg, na een 2-0 zege op Go Ahead Eagles in het Philips Stadion. ,,Er is geen hosanna”, zei hij. ,,Maar hier kunnen we weer mee vooruit. Na afgelopen week had ik daar ook vertrouwen in, want ik zag nog aanknopingspunten. Door de resultaten kwam er wel druk op deze wedstrijd”, vertelde hij na het thuisduel van PSV.