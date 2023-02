Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV in Sevilla een dramatisch resultaat heeft geboekt: ‘Ik blijf met deze koers verdergaan’

Timmerende vorst Mark redt carnaval in Stiphout: ‘Nog even ploeteren en dan los’

STIPHOUT - Al timmerend houdt hij het carnaval in Stiphout in de benen. Vorst Mark van Berkel van De Spurriezeiers heeft donderdag in allerijl twee grote nooddeuren gebouwd in wijkhuis De Smed. Daardoor hoeft de vereniging niet tweehonderd feestvierders in de kou te laten staan.