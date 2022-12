Ruud van Nistelrooij wil dat PSV in de toekomst geen topspelers meer in de winter hoeft te verkopen: ‘Er kan niemand meer weg’

Stephanie vliegt voor twintig hor­ror-escaper­ooms naar Athene: ‘De grens ligt bij fysieke pijn’

HELMOND - Vijf escaperooms op een dag doen is best gek. Twintig in zes dagen is nog gekker. En als je er speciaal voor naar Athene vliegt, dan mag je wel spreken van een verslaving. Dat vindt Stephanie Oosterbos (24) uit Helmond ook en ze verheugt zich er enorm op.

15:00