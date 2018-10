'Ryanair zet levens van Eindhovense medewerkers op zijn kop'

,,Het is ongelofelijk hoe Ryanair de levens van Eindhovense werknemers van de ene op de andere dag op zijn kop zet.” Aan het woord is Gustavo Vargas. De Spanjaard werkt al 7,5 jaar voor Ryanair in Nederland en heeft in die tijd al veel rare sprongen van zijn werkgever meegemaakt, maar niet eerder zo gek als deze.



Op 5 oktober maakte de Ierse prijsvechter bekend dat ze de basis op Eindhoven Airport sluit. Het is uniek dat een medewerker zich met naam en toenaam kritisch uitlaat over Ryanair. ,,Ik heb besloten niet meer bang te zijn."