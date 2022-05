Samen groentesoep met ballen maken en daarna samen proeven

Maar eerst de handen wassen en de keukenschorten om, want er wordt netjes gewerkt in de keuken van woonzorgcentrum Archipel Eerdbrand. In kleine groepjes gaan de chef-koks in spe aan het koken. Binta (12) snijdt samen met Mientje Vermeulen (68) de wortels. Ze hebben samen de grootste lol. ,,Tot nu toe is het hartstikke leuk. Toen ik nog thuis woonde had ik met koken ook geen problemen. Het is altijd leuk met kinderen. Die zijn nog vrij van geest en piekeren niet.”, zegt Vermeulen. Binta moet erom lachen. ,,Daarom heb ik me opgegeven voor de workshops. Het is heel leuk. Samen koken en samen dingen doen.”

De ene week koken, de andere week bakken

Wijkbewoners Leo Steens en Ton Poppelaars verzorgen de kooklessen. Het programma bestaat de ene week uit koken en de andere week uit bakken. Steens is banketbakker geweest en Poppelaars docent brood en banket. Samen hebben ze lessen voorbereid en samengesteld.

Twee jaar leden, tijdens de coronaperiode, heeft Buurt in Bloei van WIJeindhoven bewoners in de wijk Woenselse Heide gevraagd wie hulp nodig had of wie iets wilde betekenen voor de wijk. Buurt in Bloei wil buurtbewoners met elkaar verbinden en stimuleren om iets te doen wat ze leuk vinden.

,,Leo en Ton wonen in de wijk. Zij wilden kinderen leren koken. We hebben gekeken wat er mogelijk was in de wijk. Daar is de samenwerking uit voortgekomen met de dagbesteding van Eerdbrand en leerlingen van basisschool De Ontmoeting”, vertelt Bart Huijberts, verbinder bij Buurt in Bloei.

Vrijdagmiddag is dan eindelijk de aftrap van de eerste serie van zes workshops. ,,Ik woon al lang in de wijk en ik heb hier goede contacten. Het gaat om meer verbinding en een zinvolle bezigheid voor alle deelnemers. De bedoeling is dat na iedere vakantieperiode nieuwe leerlingen, ook van andere scholen in de wijk, en nieuwe bewoners aanschuiven”, legt Poppelaars uit

Kleine appeltaartjes

Solange (12) en Abby (11) zijn samen met Piet Schuts (94) aan het kokkerellen. Schuts vindt het een prettige afwisseling vandaag. Ook hij vindt het altijd leuk om met de spontane kinderen bezig te zijn. Abby: ,,Koken is leuk. Thuis maak ik kleine appeltaartjes. Terwijl Solange haar moeder graag helpt in de keuken. Ondertussen liggen de gesneden groenten klaar. Tijd om soepballetjes te draaien. Dat wordt straks thuis groentesoep maken, want het recept gaat mee.

Als de soep met ballen lang genoeg geprutteld heeft is het tijd om samen te proeven. ,,Ik heb zin om de soep te proberen. Maar ik moet wel een beetje oppassen met eten. Ik ben net gestopt met roken, daardoor eet ik meer en word ik dikker”, zegt Vermeulen lachend.

De soep die over is, nemen de kinderen mee naar huis. Volgende week kunnen de koks hun baktalenten laten zien, dan staan er appelflappen op het menu.