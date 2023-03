Sandaaltje met munten als symbool voor de ‘gierige zus’: Cathrien uit Riethoven laat familiekarakters terugkomen in schoenen

Oran­je-duo blikt terug op 1974: ‘Ik had liever één WK minder gespeeld, maar wél kampioen geworden’

HELMOND - Wim Rijsbergen was vroeg gekomen, voor een wandeling door Helmond waar hij in 1983 voetbalde en woonde. En keek zijn ogen uit ,,Wat is de stad veranderd, bizar.” Hij blikte 's avonds in de Cacaofabriek met René van de Kerkhof terug op het WK 1974.