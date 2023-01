Schaap en Citroen krijgt tweede filiaal aan de overkant en breidt uit met horloges

EINDHOVEN - Schaap en Citroen gaat uitbreiden in Eindhoven. Schuin tegenover de bestaande juwelier aan de Demer komt een tweede zaak op nummer 48. De zaak, waar voorheen schoenenzaak Van Dalen zat, wordt momenteel verbouwd. Eind februari gaat ook de eerste zaak even dicht voor een kleine verbouwing.

Een medewerkster: ,,In het huidige pand verhuist de Diamonds Boutique met de sieraden naar boven. Beneden verkopen we dan alleen nog Rolex horloges. In de nieuwe winkel kunnen klanten terecht voor de andere horlogemerken die Schaap en Citroen verkoopt. Daar worden geen sieraden verkocht.”

In de Diamonds Boutique zijn sieraden van het eigen merk Schaap-Citroen te koop, maar ook van Pomellato, Royal Asscher en Chopard.

Na jaren weer familiebedrijf

In de nieuwe Schaap en Citroen worden onder andere horloges uit het hogere segment verkocht zoals Cartier, Omega en Breitling. De opening van de nieuwe Schaap en Citroen is naar verwachting in juni. Dat is afhankelijk van eventuele vertragingen in de bouw.

In totaal zijn er nu 24 Schaap en Citroen juwelierszaken in Nederland. Het juweliershuis bestaat al sinds 1827 en zit sinds 1973 in Eindhoven. Ongeveer vijftig jaar geleden opende de zaak haar deuren ook op de Demer, maar meer richting Piazza. De zaak was herkenbaar aan de mooie entree. In augustus 1999 verhuisde de zaak naar de overkant naar nummer 43-45, waar ze nu nog steeds zitten. ,,Sindsdien is ook de deur dicht en werken we met bewaking. Daar kwam later nog de sluis bij. Dat moest voor de veiligheid, wat voor ons ook prettiger werkt.”

Na jaren van overnames en fusies is Schaap en Citroen in 2009 met de familie Martens uit Maastricht weer een familiebedrijf geworden.

Sinds twee maanden heeft Schaap en Citroen ook een sale winkel in het pand waar Van de Kerkhof Juweliers jarenlang zat. Dit familiebedrijf was sinds 1941 een begrip in de regio Eindhoven en is onlangs gestopt. Als de tweede Schaap en Citroen aan de Demer de deuren opent, zal de sale-winkel sluiten.

Volledig scherm Op de hoek Demer/Vrijstraat komt een tweede filiaal van Schaap en Citroen. © Schaap en Citroen