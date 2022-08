Schatkistbewaarder DLL stapt op, maar een opvolger is er nog niet

Legendari­sche Kees van SBS6-hit Probleem­wij­ken keert terug

Kees alias Kees Kankerkachel groeide in 2005 uit tot landelijke cultheld als tierende bewoner van Woensel-West. Hij was een hoofdpersoon in een deel van Probleemwijken, een kijkcijferkanon bij SBS6. De serie is terug, Kees ook.

