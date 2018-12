Schietpartij bij supporterscafé PSV: twee gewonden, waarvan één ernstig

Volgens de uitbater van het café zitten ‘niet altijd de lieverdjes’ in De Aftrap, omdat veel een stadionverbod hebben. ,,Maar dit incident staat los van ons, het vond buiten plaats”, zo laat hij weten. ,,Wel is het erg balen, dit was de seizoensafsluiter. Die eindigt nu in mineur.”



Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de buurt van het café bij het Philips Stadion. Een omstander heeft iemand een uur voor de schietpartij horen schreeuwen op straat: ‘Ik schiet je kapot!’ De omstander wordt nu gehoord door de politie.