Scholieren storten zich enthousiast op nieuwe games van studenten Fontys ICT: ‘Het was echt een héle vette battle’

EINDHOVEN - De ogen van Thijmen Dijkman uit Purmerend glinsteren en spreken boekdelen. En of hij net een leuke game heeft gespeeld. ,,Je mocht voor je karakter je eigen abilities kiezen. Zeg maar de trucjes die je spelfiguur allemaal kan. Het was echt een héle vette battle ", zegt de veertienjarige enthousiast.

Dit soort reacties horen de makers van het spel ‘Yokufa’ natuurlijk graag. Het zijn de Fontysstudenten Joey Vogelzangs uit America, Max van Diepen uit Helmond en Joe Hooijmaijers uit Amsterdam. Fontys ICT is een van de gastheren van de Night of the Nerds, een evenement dat zich niet midden in de nacht, maar op een stralende woensdagmiddag afspeelt. Het is een van de onderdelen van het Dutch Technology Festival. Ook bij het Klokgebouw en MU was van alles doen.



Volledig scherm Scholieren mochten nieuwe spelletjes uitproberen bij Fontys. En dat deden ze heel graag. © Juan Vrijdag / DCI Media

Woensdag kwamen honderden kinderen van middelbare scholen uit het hele land langs op Strijp en Strip T om iets van de Night mee te krijgen. Bij Fontys op Strijp T presenteerden ict-studenten waar ze lange tijd aan gewerkt hebben. Vogelzangs, Van Diepen en Hooijmakers hebben zelf de samenwerking gezocht met SintLucas.

Samenwerken met SintLucas

Daar werd het visuele deel van het spel gemaakt. De drie van Fontys vervaardigden de software om het spel te laten draaien. Dat onder het motto: ‘ieder moet doen waar hij goed in is'. In het spel gaan figuren elkaar te lijf met allerhande attributen. ,,We mikken erop dat deelnemers samen thuis op de bank zo'n spel willen spelen", zegt Vogelzangs. ,,Zeg maar een beetje terug naar vroeger.”

De naam Yokufa komt uit de Zuid-Afrikaanse Zoeloetaal. ,,Het betekent ‘van de dood’ in het Zoeloe. ,,Ik heb het ook maar van Google Translate. Maar dat woord vonden we mooi”, aldus Van Diepen.



Volledig scherm Fontys Night of the Battle. Rechts student Bram van Gils. © ED

Toch maar liever een groot geweer

Het spel van een volgende stand speelt zich af in vitual reality. In twee afgescheiden ruimten staan twee deelnemers met bijpassende VR-bril. Ze bekogelen elkaar met virtuele cupcakes en meppen ze terug met een stokbrood. ,,Een gevecht met etenswaar komt toch iets vriendelijk over dan schieten met een machinegeweer”, meent student Bram van Gils. Een jeugdig deelnemertje aan het cupcakefestijn heeft de bril net afgelegd en is het daar niet mee eens. ,,Geef mij toch maar een lekker groot geweer”, vindt hij.

De jonge bezoekers mogen ook kritiek spuien. Aan de overkant heeft student Tristan Oostdijk al wat verzameld. In het spel van zijn groepje moesten onder andere spijkers in een plank worden getimmerd. Helaas, andersom kon ook. Als je met de plank op de spijkers sloeg , zaten ze er ook in en wel in één keer. ,,Dat was niet helemaal de bedoeling, maar wel slim”, grinnikt hij.

Volledig scherm Fontys ICT houdt Night of the Nerds op Strijp T. © Juan Vrijdag / DCI Media