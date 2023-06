Schoolbestuur SKPO krijgt geen geld voor duurdere nieuwbouw spilcentrum Eckart: ‘Eindhoven meet met twee maten’

Fietsers Tour de PDC trappen 10 mille bij elkaar voor onderzoek naar hersentu­mor

EINDHOVEN/ROTTERDAM - De Tour de PDC, een fietstocht over honderden kilometers naar Rotterdam, heeft in het eerste jaar van zijn bestaan 10.000 euro opgebracht. De cheque werd onlangs overhandigd aan neuroloog Jongen van het Erasmus MC in Rotterdam.