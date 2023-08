Schot voor de boeg: dit is de pikante route die PSV moet afleggen naar de heilige graal in Europa

Twee jonge mannen geschept door auto in Eindhoven, gewond naar ziekenhuis gebracht

EINDHOVEN - Twee jonge mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangereden door een auto in Eindhoven. Volgens de melders liepen de twee in de buurt van de John F Kennedylaan toen ze werden geschept. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar waren wel aanspreekbaar.