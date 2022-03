Schrijfster Eva Posthuma de Boer vertelt over nieuwe roman bij boekhandel Van Piere in Eindhoven

Slachtof­fer overleefde steekpar­tij in Eindhoven maar net en zag dader mogelijk enkele dagen later nog lopen

EINDHOVEN - Het slachtoffer van een steekpartij in oktober aan de Boschdijk in Eindhoven heeft dat incident maar ternauwernood overleefd. De man - op het moment van het incident 52 jaar oud - was net terug van een rondje op zijn racefiets toen hij met een mes tweemaal in zijn borst werd gestoken. Zijn hart werd daarbij maar net gemist.

21 maart