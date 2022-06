Schrik zit er goed in bij Eindhovense handelaar na overval op Tefaf: ‘Het leek alsof er geschoten werd’

TU Eindhoven tweede bij wedstrijd duurzaam bouwen

Het studententeam van TU Eindhoven heeft vrijdag de tweede plaats behaald bij de wedstrijd voor duurzaam bouwen Solar Decathlon Europe. TU Delft werd derde. Op een terrein in Wuppertal in Duitsland hebben zestien universitaire teams in de afgelopen twee weken een zoveel mogelijk zelfvoorzienende woning opgebouwd. De huizen zijn vervolgens beoordeeld op onderdelen als energieverbruik, comfort en architectuur.

24 juni