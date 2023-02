Schutter die kalasjnikov leegschoot op Stadspaviljoen in Eindhoven moet twee jaar de cel in

LEZERSBRIEVEN Brieven | Kinderen opvoeden met natuur, ook herten | Compensa­tie geluidshin­der op kosten belasting­be­ta­ler

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 31 januari in de krant verschenen.

31 januari