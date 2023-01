Scooterrijder (24) zwaargewond na aanrijding met vrachtauto op Woenselse Markt Eindhoven

De vrachtwagenchauffeur (26) wilde de markt opdraaien en raakte daarbij een scooter. Vermoedelijk had hij het slachtoffer over het hoofd gezien, die hard ten val kwam. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Eindhoven, is uiteindelijk met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.