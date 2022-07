Skiën in de vrieskou terwijl de mussen van het dak vallen: ‘Mazzel dat we dit juist nu gepland hadden’

Vissers in natuurge­bied de Klotputten krijgen geen steigers, omdat die volgens de gemeente de natuur verstoren

EINDHOVEN - Er komen geen vijftien vissteigers in natuurgebied de Klotputten in Gestel. De gemeente verleent geen vergunning en gaat met deze beslissing in tegen de wens van Sportvisserij Zuidwest-Nederland.

15 juli