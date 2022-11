Slager Danny Megens lóópt niet rond in kogelvrij vest: ondernemers Woenselse Markt en Kruisstraat moeten imago samen opvijzelen

Paviljoen KEVN, waar Strijp-S en Woensel West elkaar ontmoeten, krijgt Van Abbeprijs Eindhoven

EINDHOVEN - Strijp-S ontmoet Woensel-West, oud ontmoet nieuw, monument ontmoet circulaire aanbouw. Dat is in het kort de reden waarom de Henri van Abbestichting woensdag de tweejaarlijkse penning uitreikte aan Paviljoen KEVN in de Galileistraat.

16 november