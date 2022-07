Sloopwafel en GoGo Zilla sparen nieuwe blauwe plekken op de rolschaatsbaan: ‘Roller derby heeft een opleving nodig’

Brand gesticht bij hoofdin­gang politiebu­reau Mathil­delaan Eindhoven

EINDHOVEN - De voordeur van het hoofdbureau van politie aan de Mathildelaan in Eindhoven is afgelopen nacht in brand gestoken. Een onbekende goot even voor 01.00 uur een plastic flesje met een brandende vloeistof leeg tegen de glazen deur en stak die in brand.

9 juli