Snollebollekes krijgt eigen festival op Aquabest. Van links naar rechts in de open lucht

Volle stadions

Snollebollekes begon in 2013 als een uit de hand gelopen grap maar inmiddels timmert Kemps aardig aan de weg met zijn feestact. Hij geeft jaarlijks zo'n 300 optredens en vorig jaar vulde hij twee keer het Gelredome in Arnhem. Dit jaar staat hij in maart en april zelfs vier keer in het stadion van voetbalclub Vitesse. ,,Het idee voor een eigen festival ontstond toen ik voor de zoveelste keer langs de zwemplas reed. Ik kom natuurlijk uit Best dus Aquabest is soort van mijn achtertuin. Ik heb er vroeger mijn kinderfeestjes gehad en ben er zelf later naar menig festival geweest. Hoe tof is het dan om daar nu een eigen festival te organiseren. Ik heb het voorgesteld aan de organisatie die mijn concerten in het Gelredome regelt. Die waren eigenlijk meteen enthousiast.”