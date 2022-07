Sonja Brugman neemt afscheid bij Muziekgebouw: ‘Grootste tegenvaller? Julien Clerc, die zei me als mens helemaal niks’

Studenten zitten hun huisbaas achter de broek: ‘Een student investeert niet in dubbelglas, dat moet de verhuurder doen’

EINDHOVEN - Studenten moeten bij hun huisbaas aan de bel trekken zodat die werk maakt van het verduurzamen van studentenhuizen. ,,Een student kan niet investeren in dubbelglas of een geïsoleerde muur. Dat moet de verhuurder doen”, zegt student Britt Kusters van studentenbureau GO Green in Eindhoven.

