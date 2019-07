SP-raadslid Murat Memis in Turkije vrijgesproken

Het afzwakken van de verdenking is een opsteker voor de Eindhovenaar. De Turkse aanklager heeft een fout gemaakt bij het opstellen van de aanklacht. Wel blijft de verdenking staan van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. Turkije, maar ook de EU, ziet de Koerdische PKK als terreurorganisatie.



Het raadslid (31) arriveerde vanmiddag in het paleis van justitie in de Turkse badplaats Antalya. Samen met zijn advocaten en Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer, die hier is om hem op allerlei manieren te steunen en moed in te spreken. Om 14.00 uur Nederlandse startte het proces tegen hem.