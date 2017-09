Spannende dagen voor Solar Team Eindhoven

EINDHOVEN/DARWIN - Zonne-auto Stella Vie is inmiddels in Australië gearriveerd en zou zonder verdere tegenslag woensdag of donderdag in Darwin moeten zijn. Het accupakket van de auto staat evenwel nog altijd in Kuala Lumpur. Als het goed is, zou die box maandag in het vliegtuig moeten zitten richting ‘down under’. ,,Het worden spannende dagen”, zegt Beatrix Bos, woordvoerder van het Solar Team Eindhoven, vanuit Australië.

Op 8 oktober begint in Darwin de World Solar Challenge. Maar het transport van het materieel verloop allerminst voorspoedig door continue problemen met douanes en vliegtuigmaatschappijen. De studenten van de TU/e zijn al op de plaats van bestemming, maar kunnen weinig uitrichten zolang de auto en de batterijpakketten er niet zijn. De auto heeft nog enkele dagen nodig om per truck vanuit het zuiden in Darwin te komen, duizenden kilometers. Ook het accupakket zit straks nog dagen in de vrachtwagen. Bos: ,,We proberen hier alles zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat we meteen aan de slag kunnen als alles is gearriveerd. Ja, het is erg frusterend, je wil verder. Maar we blijven positief.”

De zonne-auto is inmiddels al drie weken vertraagd. Kostbare tijd, die eigenlijk benut zou worden om te testen. In Australië rijdt de Stella Vie voor het eerst met het accu-pakket dat in de Challenge wordt ingezet. ,,Hoe minder we kunnen testen, hoe lager onze winstkansen”, zegt Bos. ,,Testen is essentieel, je moet de auto door en door kennen voordat je van start gaat.”

Het team is achter de schermen bezig met alternatieven voor het geval de batterijen niet op tijd zijn. ,,Denk aan het bestellen van nieuwe batterijcellen, of toch proberen alternatief vervoer te regelen, bijvoorbeeld per boot. Maar die opties kosten allemaal veel tijd en tijd hebben we niet meer. Alle reservetijd is verspeeld.”