Speciaal team moet tóch nog ruimte zien te maken op Brabants elektriciteitsnet: ‘Anders gebruiken van batterijen is deel van de oplossing’

Met legendari­sche drummer terug naar de psychedeli­sche jaren van Pink Floyd: ‘Het publiek kent solo’s die ik al lang vergeten ben’

EINDHOVEN - De naam Pink Floyd is sinds jaar en dag vooral verbonden aan The Wall en Wish You Were Here. Drummer en oprichter van de band Nick Mason speelt hun vroege, psychedelische werk nu live met zijn groep Nick Mason’s Saucerful of Secrets. Exclusief voor Nederland in Muziekgebouw Eindhoven.

12 juni